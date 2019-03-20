今天是國際幸福日！ 耶魯教授教「5招變幸福」

2019-03-20 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕3月20日是國際幸福日，有專家指出，幸福感可以透過有意識地努力與練習來獲得。

根據英國《BBC》報導，美國耶魯大學認知和心理學教授桑托斯（Laurie Santos）表示，「幸福感並不是偶然發生的，你必須要練習才能更好掌握。」對此，她列出5項邁入幸福之路的方法。

第1項：寫1份感恩清單

桑托斯教授要求她的學生在每晚寫下他們感恩的事情持續1週，她表示，雖然聽起來很簡單，但保持這習慣的學生往往比一般人更快樂。

第2項：睡好睡滿

該項目要求每天晚上睡滿8小時，並持續1週，這個看似簡單但卻最難達成，桑托斯對此表示，「這或許看起來很蠢，但我們都知道睡得多與好，會降低罹患憂鬱症風險，並讓你變得積極。」

第3項：冥想

每天冥想10分鐘，桑托斯表示，她在學生時期，冥想的習慣讓她感覺非常好，現在身為教授的她，邀請幾位學生一起參與幾項關於冥想與其他讓你專注的活動，可以讓你感受更幸福的研究。

第4項：多花時間陪伴家人與朋友

桑托斯教授表示，越來越多的研究顯示，與家人和朋友共處的時會讓你越來越快樂，因為花時間和自己喜歡的人相處，在心理學上稱為「健康的人際和社會關係」，能夠提升健康狀態。

第5項：少用社交媒體，多建立現實聯繫

桑托斯表示，社交媒體帶給我們虛假的幸福感，不要被它完全佔據生活，根據最新研究顯示，社交媒體的重度使用者，遠比不上不常使用的人幸福。

總體來說，想要過上幸福的生活，要心懷感恩，每天睡好睡滿，花時間整理思緒，排除雜念，並遠離社交媒體，多時間陪伴家人與朋友，建立現實的聯繫。

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