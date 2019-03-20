長腿妹騎車窄裙「一直往上跑」 網民暴動：我不介意！

2019-03-20 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕女網友日前發文抱怨穿窄裙騎機車很不方便，裙子會「一直一直往上跑」，並附上自己穿窄裙、露長腿騎車的照片，引來大批網友們驚呼，「有美腿」，也有人建議，「去買一條遮陽的圍裙比較安心」。

網友18日在《爆怨公社》po文，表示之前都穿褲子騎車，沒有什麼不便，「穿窄裙不好騎車啊啊啊，一直往上跑！」只好把西裝外套脫下來遮，以免走光。

文中附上原po穿灰色窄裙坐在機車上的照片，圖中纖細長腿讓網友們大讚，「腿超美」、「穿這種裙子需要司機載的」、「車禍來源」、「其實往上跑我不介意」、「這是炫耀文無誤」、「上帝視角」、「下次出門打給我，我坐後面幫你拉著」、「遮臉就好」。

也有人表示，「可以買機車遮裙來用」、「要穿安全褲」、「懂那種困擾，超討厭」、「真的有夠難騎，坐後座也是，巴不得把裙子扯開。」

該文章引來1.1萬個讚，對此原po在私人臉書表示，「感謝爸媽生給我的美好」，也託第一次穿窄裙的福，體會到人生中第一次破萬讚；對於在網路引起討論，她沒有太在意，只是感到意外。

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