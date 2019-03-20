噴墨印表機也能印電池 成大教授噴印出鎵電池

2019-03-20 19:01

［記者劉婉君／台南報導］噴墨印表機不只能列印文件，也可以印電池！國立成功大學材料系教授洪飛義團隊，以簡易的噴墨印表機噴印出鎵電池。

洪飛義表示，鎵是液態金屬，電性是鋰電池的3至5倍，且無毒，沒有危害健康及污染環境的疑慮，但目前全球尚無鎵電池相關的國際文獻資料，該團隊已建立鎵電池的模型，負極為鎵，正極是碳，若有機會商業化，對全球儲能工業將帶來重大效益。

洪飛義與材料系教授呂傳盛帶領團隊研究電池多年，研發過的鎂電池、鈉電池、礦石電池及3D列印電池，都是粉末製程。鎵金屬長期被認為，在常溫呈液態狀，但比重大（密度6左右），虹吸原理吸不起來而無法發揮常壓輸送功效，更難以噴霧形式表現，團隊則以實驗精神，將液態鎵放入常見的花器按壓噴水瓶，沒想到輕鬆地就能順利被噴出來，令團隊為之振奮。洪飛義推測，也許是鎵對塑膠的吸附力不高，虹吸原理才得以發揮。

洪飛義表示，實驗室研發的鎵電池為90%鎵與10%錫，噴於銅箔上，因鎵的化學親和性高，很快就能固化。實驗室的鎵電池除了能做一般含電解液的電池，還能做出無電解液的純乾電池，電池不必用到電解液，沒有漏液的疑慮，對環境會更好。

研究也發現，鎵電池不需要大型廠房與製程設備，就能製造與生產，若商業化製作，可以有效減輕設廠成本。此外，鎵金屬活性高，雖然容易形成氧化鎵，但並不影響電性，依然可以與其他合金搭配出多樣化的電池，以適合各種不同電壓的需求。

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