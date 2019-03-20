婦聯會不是慈善團體！ 黨產會：是中華民國最吸金女團

2019-03-20 17:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國最吸金女團是婦聯會！行政院黨產會官網公布最新影片，由黨產會委員孫斌、沈伯洋兩人說明婦聯會「前世今生」，黨產會強調婦聯會並非慈善團體，而是類似愛國同心會的「政治團體」，名下擁有387億元資產，堪稱中華民國最吸金女團。

黨產會委員孫斌說，「中華民國婦女聯合會」簡稱婦聯會，依照現在的章程及其向內政部登記狀況，屬於一個「政治團體」，政治團體大家可能比較沒有概念，可以來做個類比。

孫斌指出，有個很有名政治團體叫做愛國同心會，就常常在101大樓前面跟法輪功起衝突的那個單位，它就是政治團體，「婦聯會其實是類似像愛國同心會這樣的團體，而不是慈善團體」。

外號「PUMA」的沈伯洋則問及，常常看到婦聯會她們有做一些捐款，看起來也是做一些好事，這該怎麼解釋呢？

孫斌強調，根據婦聯會提供資料顯示，在黨產會認定為國民黨附隨組織之前的10年期間，婦聯會總捐款金額將近19億元，這19億元有一半以上捐給婦聯會自己的組織，或者辜家的組織，另外大概有30％是給國民黨相關的單位，裡面只有百分之十幾是真的捐給慈善單位，但真正最後流向或執行狀況也不清楚。

孫斌談及，婦聯會是國民黨到台灣後，為了整合底下的婦女組織，決定要成立一個婦聯會這樣的單位，請蔣夫人來帶領全國的婦女從事黨務的運動。

他指出，婦聯會裡面成員大多數是國民黨的官夫人，蔣宋美齡也一直擔任婦聯會主委到民國92年去世為止，之後由辜嚴倬雲接任，106年再換成雷倩當主委。

沈伯洋說，婦聯會與國民黨關係非常密切，他常聽到別人講婦聯會很有錢，那婦聯會到底有多有錢？

孫斌回答，根據黨產會調查和婦聯會申報結果，婦聯會名下資產有385億元這麼多，這些錢大多是現金的定存，少部分是股票和不動產。

他舉例，一般人可能不太懂385億元是多少錢，台灣有一家銀行叫台新銀行，台新銀行資本額為411億元，光婦聯會就有385億元，兩者相差不多，「便可理解到婦聯會的錢多到可以開一家銀行了！」

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