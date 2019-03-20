牙牙不痛了！替代役男扮「牙仙子」 為慢飛天使口腔衛教

2019-03-20 16:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕罹患腦性麻痺的小智愛吃糖果，卻又不愛刷牙，導致蛀牙，讓師長傷透腦筋。由新北市社會局替代役男組成的「雁行役工隊」，今天在兩位考取牙醫師執照的役男帶領下，前往板橋愛智發展中心進行口腔衛教，役男們自製道具，以說故事的方式教導小朋友認識門牙、犬牙、臼齒等，讓身心障礙孩童不再排斥刷牙。

第9屆「雁行役工隊」隊長陳則凱表示，替代役男各有專長，分發至社會局後，常接觸兒、少、老、障的社會福利領域，因此在學長倡議下成立「雁行役工隊」，4年來前往老人、特教及身障等機構服務，以歌聲舞蹈陪伴長輩或小孩，或帶領體適能運動、進行口腔衛教等。

為了讓孩子放鬆心情，雁行役工隊先扮演各種動物，彈吉他帶領小朋友唱歌、跳舞，炒熱氣氛後，由牙醫師何宜展請出由役男扮演的「牙仙子」進行口腔衛教。

何宜展告訴小朋友，一定要養成吃東西後刷牙的好習慣，否則細菌寶寶會侵犯牙齒，造成蛀牙、痛痛，接著另一名牙醫師沈育葳扮演超人，拿著特製的大牙刷，和小朋友們一起合力將消滅細菌寶寶，小佑開心的說：「現在牙牙不痛了！」

愛智發展中心主任黃玫玲表示，中心收托從2歲半到7歲發展遲緩或領有身障證明的學齡前孩童，提供語言、職能和物理治療等服務，目前有49位日托孩童，她感謝熱血的替代役男帶給小孩歡樂，也讓一旁照顧的特教老師上了寶貴的一課。

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