有別鐵花新聚落搖滾風 台東民權里日式宿舍群濃濃復古味

2019-03-20 15:39

［記者張存薇／台東報導］台東市民權里日式建築宿舍群第一期工程今天下午舉辦竣工典禮，嶄新的日式建物、庭園呈現優雅復古風格，縣長饒慶鈴指出，明年底將陸續完成13棟老建物的修復，除其中1棟將作為文化資產導覽中心，其餘可望成為婚紗攝影、文學詩社、背包客的歷史復古風格園區。

饒慶鈴說，目前包括嘉義、花蓮都有日式建築群，而台東市民權里區塊更有規模，也陪著台東走過80年風光，這批建物於2007年由縣府公告為歷史建築，也獲文化部選為「再造歷史現場計畫」專案補助，預計全部修復經費高達2億元。

其中最早修復的1棟招商作為輕食餐飲用途、1棟為客家學堂，饒慶鈴說，加上今天竣工的3棟，明年底前將完成共13棟修復。

饒慶鈴說明，未來民權里日式宿舍群將走向再現歷史、復古氛圍，有別於鐵花新聚落的搖滾風格，日式宿舍群希望成為拍攝婚紗、網紅打卡據點，並配合以AR、VR科技等呈現歷史發展軌跡。

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