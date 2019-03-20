「胃裡都是塑膠垃圾」柯氏喙鯨1屍2命慘死原因出爐

2019-03-20 15:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花東海岸上週連續出現3起鯨豚擱淺通報案件中，其中一件是柯氏喙鯨，海洋委員會海洋保育署今日公布柯氏喙鯨解剖結果，發現胃裡都是塑膠垃圾，包含麻布袋、塑膠袋及塑膠片等，腹中還有未出世的胎兒，一屍兩命令人哀傷。

花東海岸上週發生3起鯨豚擱淺事件，包括花蓮的熱帶斑海豚、柯氏喙鯨以及台東的瑞氏海豚，海洋保育署今日在臉書發文說明初步調查結果；其中3月15日發現的柯氏喙鯨身長565公分，外表有幾處被達摩鯊咬傷的傷口，屍體浮腫，出現異味，體表皮膚開始脫落，經現場初步解剖發現，肝臟沒有明顯肉眼病變，肺部氣管及支氣管有凝血塊，腎臟多處有寄生蟲，胃內有發現食物殘骸，同時也有許多人造物體，像是麻布袋、塑膠袋及塑膠片等，不過，最令人感到遺憾的是，牠體內懷有一隻165公分的胎兒。

3月19日，為了確認胃內人造垃圾的種類，海洋保育署與中華鯨豚協會進行檢查，總共發現6個以上的塑膠袋、4個麻布袋、硬質塑膠片1塊、數團纏繞在一起顏色粗細不一的長條狀塑膠、2條粗細不一的魚線，還有許多塑膠碎片。雖然病理檢驗尚未完成，無法直接斷定這隻喙鯨是因為攝入過多垃圾而導致死亡，因為胃內仍有食物殘骸，推測覓食能力沒有完喪失，但當體內有這麼多無法消化的異物，必定造成很大的生理壓力。

為進一步瞭解死因，工作人員採取部分組織樣本後送繼續病理檢驗。胎兒將攜回冰存，等待電腦斷層掃描紀錄後，再由專家們討論如何進行研究，也會尋求國際學術合作的可能性。海洋保育署表示，目前經過比對歷史擱淺資料庫紀錄及比對現場初步解剖結果，這三件個案並不符合集體擱淺定義，也並未顯示任何關聯性。

海洋保育署表示，就菲律賓與花蓮兩件柯氏喙鯨擱淺死亡的個案來看，海洋廢棄物問題對海洋野生動物的生存環境造成極大的危脅，這些塑膠廢棄物與人類的使用行為有高度相關。除了請港口管理單位確實督促船員，勿隨意丟棄生活垃圾於海洋外，也於19個臨海縣市成立環保艦隊，鼓勵漁民對自己產生之生活垃圾自我管理，也提醒國人要保育海洋，可以由自身的減塑行動開始，為了大海的未來，及時採取行動，以避免情況惡化。

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