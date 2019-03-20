歡慶兒童節！土城公所邀小朋友宇宙冒險

2019-03-20 14:54

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區公所在3月23日下午6點50分於新北高工志清堂舉辦土城兒童歡樂季「揪愛冒險Hen有戲活動」，邀請蘋果兒童劇團以科幻動畫歌舞劇《宇宙星球歷險記》，帶領大小朋友展開一場勵志冒險的精采故事，免費入場之外，還有由獎徵答、互動體驗及合照等有趣活動。

土城區公所表示，這次戲劇《宇宙星球歷險記》有精彩的星戰場景，打造宇宙飛行及冒險刺激的光速追逐，以完成任務的喜悅與勇氣為故事主軸，除了有精采的故事情節及出人意料的結局外，最重要的是希望透過戲劇讓小朋友學習解決問題的能力，在面對困難時與夥伴互相幫忙，一起用智慧克服難題。

土城區長楊志宏表示，為了讓小朋友開心度過一個不一樣的兒童節，去年開始邀請兒童劇團前來土城表演，也獲得相當大的迴響，甚至有從三重來的阿公阿嬤，特地帶著小小追劇迷的孫女提早抵達現場排隊，另外表演前後還有有獎徵答，只要答對題目就有機會獲得精緻小禮物，答案都在精采的節目內容及性平政策宣導中。

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