中市府表揚傑出績優人士 來台40年美商獲頒榮譽市民

2019-03-20 15:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今日舉行首次「傑出績優人士聯合頒獎典禮」，表揚多位在國際比賽中得獎的市民，並頒發「榮譽市民」給美國斯貝特公司執行副總裁Robert Benedict Margevicius。台中市長盧秀燕表示，市府頒獎肯定為台中市奉獻的傑出人才，未來將更積極執行各方面的補助及協助，當市民的後盾。

「傑出績優人士聯合頒獎典禮」共表揚參加2017、2018年德國紐倫堡國際發明展榮獲多面獎牌的發明人沈彤等14人，以及明道中學參加iGEM國際基因工程生物競賽18位學生等人。

另外，Robert Benedict Margevicius自1980年起，與台灣主要自行車零件裝配商捷安特、美利達等持續合作，使台中自行車產業得以迅速發展，提升國際競爭力，因此獲頒榮譽市民獎章及證書。

Robert表示，他剛到台中時，台灣大道兩旁還是農田，如今大樓林立，他看著台中發展茁壯，而除了工作以外，他喜歡台中食物、歌劇院等景點，未來計畫搬來台中生活、學習中文，並到台灣四處旅行。

盧秀燕一一頒獎表揚傑出績優人士，她表示，過去市府都在市政會議前表揚績優人士，但她認為這樣不夠，因為「人才為本」，必須特別舉辦頒獎典禮給台中的「城市英雄」，且不僅是在地人，只要對台中產業和城市有貢獻者，都能受到最高的榮耀和及肯定。尤其受獎人Rober，為台中的自行車產業帶來許多研發技術及能量，因此邀請他擔任榮譽市民，讓世界看見台中的軟實力。

台中市長盧秀燕（左3）頒發榮譽市民獎章及證書給Robert Benedict Margevicius（右3）。（記者張菁雅攝）

明道中學學生在國際比賽中獲得佳績，台中市長盧秀燕（第1排右6）頒獎表揚。（記者張菁雅攝）

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