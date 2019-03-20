NCC主委詹婷怡公關活動多？ 幕僚澄清都與業務相關

2019-03-20 16:05

〔記者劉力仁／台北報導〕假新聞蔓延，外界批評國家通訊傳播委員會（NCC）處理假新聞速度慢、行政院長蘇貞昌也公開指責NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，昨天自稱NCC基層公務員投書媒體，表示NCC的公務員並非無作為，而是被長官徒增的公關行程及無關業務「操壞了」。

投書指出，NCC的公務員並非外界所稱「毫無作為」，而是已經有同仁被長官「操」到身體出狀況了。「長官公關行程太多，長官情緒又『陰晴圓缺』，徒增與業務無關的工作」。

投訴內容指控，長官一聲令下想參加各業者記者會、開幕活動、會內座談，從事前聯絡、致詞稿、新聞稿都由基層處理，連上班時間也要出席相關活動。或是長官突然改變主意，基層又必須緊急聯絡、更改原計畫，加班到11、12點。

投訴內容抱怨，如果是份內工作當然無怨言，但例如NCC職掌分明與電影無關，但電影首映會長官想參加；愛奇藝等網上影音平台無法可管，會內也提不出立法草案，但活動還是要奉命參加；臉書、LINE無法可管，長官又喜歡與這些業者座談。

對這些指控，主委詹婷怡的幕僚表示，主委、委員並未曾參加電影首映或是愛奇藝活動，與業務相關參與皆於NCC網站新聞或花絮公開；FB/Line相關事務是邀請各平台業者到會進行會議，如下連結。

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