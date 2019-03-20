一來台灣就愛上！台北馬禮遜美國學校校長獲頒永久居留證

2019-03-20 13:28

〔記者王冠仁／台北報導〕美國籍的台北馬禮遜美國學校校長蘇珊娜（Ms.Susanna Myburgh），日前申請外僑永久居留證，內政部移民署在今天舉辦發證儀式，還特地邀請她位在美國的雙親一同前來參與，對於她致力在地教學表達感謝與肯定。

移民署指出，蘇珊娜的父親也是一名老師，她從小耳目染，對「教學」充滿熱情，小時候連遊戲時都以扮演老師為樂。2013年她辭去美國公立學校教職，因緣際會遠渡重洋來到台工作，她原本只打算短暫停留體驗異鄉生活，沒想到自此愛上台灣。

蘇珊娜來台原本在私立語言補習班任教，但她因教學表現十分優秀，輾轉進入台北馬禮遜美國學校，還經校方拔擢為校長。

蘇珊娜說，教育是她熱愛的工作，在工作上能發揮專長並從中獲得成就感，是她保持熱誠的原因。這樣的理念也套用在她的教學中，她致力提供學生多元學習管道，鼓勵學生透過實際操作來多方嘗試，使學生從中發掘所長及愛好，因材施教十分重要。

蘇珊娜還說，她喜歡旅行、體驗異國生活，來台灣前對台灣的印象只有朋友口述、網路資訊；但直到來台生活後，她深刻感受到台灣人的親切，讓她深受吸引，今年更決定申請在台永久居留。

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