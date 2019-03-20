清明連假台鐵已賣出逾31.9萬張車票 尖峰時段東西幹線長程票售完

2019-03-20 10:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今年度清明節連續假期（4月3日至4月8日）車票，今日凌晨0點開訂，台鐵局表示，東、西部幹線尖峰時段長途自強號座位已售完，提醒完成訂票旅客，務必於2日內領票；若未訂到想要車次的旅客，除因旅客隨時有退、換票情形，可隨時上台鐵局訂票網頁中的餘票查詢功能查看外，今日訂到的車票，若民眾逾期未取，將於3月22日上午9點重新釋出供民眾訂票。

台鐵清明車票截至今日上午9點，總計完成18萬5984筆訂單、訂出31萬9368張車票。台鐵局表示，東部幹線4月3日中午12點至4月4日下午3點台北往花蓮、台東，及4月7日下午3點前台東、花蓮往台北方向，長途自強號座位均已售完。

西部幹線4月3日下午2點至4月4日下午5點時台北往高雄方向，4月7日上午11點至晚間6點的長途自強號座位均已售完。南迴線不論是高雄往台東或台東往高雄方向，長途各車次自強號尚有座位。此外，其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

加開北花對號區間快車方面，4月4日台北往花蓮座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。另外，4月3、4日及4月7日東線6班實名制列車，將於3月21日零時起開放身分證U、V及108年3月1日以前設籍花東之縣民網路訂票。

台鐵局提醒已訂到票旅客，要於2日內至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。

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