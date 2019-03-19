教局副局長退休「花7小時走回家」 引來警察關切…

2019-03-19 21:22

［記者劉婉君／台南報導］台南市教育局副局長陳献明本週退休，在完成交接工作後，花了7個小時，從安平區的永華市政中心，徒步走回位在佳里區的住家，還引來民眾報案、警察關切，在30年公職生涯畫下句點之際，留下難忘的小插曲。而每年都會自製國外美景桌曆的他，退休後也將投入台灣人文風情的紀錄。

陳献明公職經歷豐富，從地政、城鄉局、文化局、七股區區長到教育局，也曾參與許多重要建設及政策的推動，例如台南都會公園的開發、奇美博物館規劃設計、蕭壟文化園區草創時期、開辦七股海鮮節、草地運動會、實驗學校、私幼公立化等，常在運動賽事上頒獎給優勝者的他，任內最後一個公開行程就是台南安平全國鐵人三項錦標賽，他說，現在是「走下頒獎台，跑進人生的賽道」。

問他為什麼要花7小時走路回家？他說，今年考學測的兒子，曾從佳里走到台南，他受到啟發，也想試試，而且歸還公務車後，他就沒車可開了，縣市合併後，他從南瀛進到府城上班，退休第1天，他就走回原台南縣的家裡。雖然走到家後，讓他累到只想3天不走路，但有了這一次的經驗，未來也許可以去走西班牙聖地牙哥朝聖之路。

高中時，陳献明因父親留給他的一台單眼相機，開始學習攝影，在台南一中就讀一年期間，也曾加入攝影社，擔任公職後，靠著自學磨鍊攝影技巧，當時還是女友的老婆，就是他的模特兒。近年來，他每年都會帶著家人到國外旅遊，也會拍攝許多美麗的異國風景，再自掏腰包製成桌曆，與親友分享，作品相當受到親友喜愛。

退休後除了依然會持續一年1次的家庭國外旅遊，他也計畫展開台灣各地人文風情的紀錄，他說，到國外旅遊，看到美麗的風景就拍，不用想太多，但在國內不能走馬看花，需要多花一點時間，才能拍出台灣的情感、內涵、以及台灣的美好。

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