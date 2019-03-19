澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港紅通通一片 民眾搶撈

2019-03-19 19:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖磷蝦近來有大爆發現象！繼中衛發現大批磷蝦屍體後，白沙赤崁漁港昨日深夜也湧入大批磷蝦，民眾爭相捕撈，每人約有10-20斤收穫，收穫量達7-800斤；澎湖海洋生物研究中心表示，可能與餌料充足及人為濫捕減少有關。

每年農曆3月23日媽祖生日，也是珊瑚產卵與磷蝦產季，以往馬公澎南區有專門捕捉磷蝦的漁船，但後來因收穫不豐逐漸式微，卻也意外讓磷蝦出現休養生息的機會，今年出現大爆發現象，連日來澎湖北面海岸，包括馬公中衛、白沙中屯、赤崁等海域，都出現大批磷蝦湧入。

根據了解，白沙赤崁漁港自前日就出現磷蝦蹤跡，退潮後就可看見海面紅通通一片，滿滿都是磷蝦，昨日深夜不少民眾戴頭燈，利用趨光性將蝦群聚集捕撈，每個人都大有斬獲，一個晚上下來撈捕10-20斤的收穫，由於磷蝦生吃不好吃，會帶有苦澀味，多數都是曬乾製作成蝦皮，市場上現較少販售，大都自用為主。

針對磷蝦大爆發情形，澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，可能與餌料充足及人為濫捕減少有關，今年磷蝦幼苗在無節幼生期，因餌料充足所以育成率佳，北風起時會吹入岸邊，其餘時間則隨著潮汐在沿岸漂流，因此在澎湖北岸迎風面常發現其蹤跡，而磷蝦也有可能受到鯨鯊（豆腐鯊）、蝠魟等掠食性魚類追逐入港，有待進一步建立數據進行調查研究，但自然界生物都會有高峰期或低峰期。

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