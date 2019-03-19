貓裏喵親子公園攤販湧入 縣府招標委外統一管理

2019-03-19 21:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市貓裏喵親子公園暴紅，假日人潮爆棚，元旦開園迄今累積超過10萬人次造訪，不少攤販嗅到商機，紛紛進駐，但也衍生環境衛生、道路被占用等維護管理問題；苗栗縣政府以活動場地承租的方式，完成招標委外，藉由統一規範管理，提供造訪親子餐飲服務的選擇，也讓攤販有錢賺，環境又能獲得維護。

縣府水利處城鄉發展科提醒，因公園旁場地已由得標廠商承租，得標廠商有充分使用權，若有其他流動攤販前往跑單幫，則屬違規設攤，得標廠商有權請警方協助驅離或開單取締。

位於苗栗縣議會後方、舊經國路旁的貓裏喵親子公園，以海洋為設計風格，規劃沙坑、八爪章魚溜滑梯、貝殼造型溜滑梯、親子共融式盪鞦韆、攀爬架等親子遊憩設施，於今年元旦開幕以來，人氣暢旺，不僅縣民造訪，連外縣市也慕名朝聖，假日往往人潮爆棚。

但隨著公園人潮多，攤販陸續進駐，有的攤車占用車位營業，販賣的食品被帶進公園，汙損遊憩設施，造成公共設施維護負擔及垃圾清運等問題，引發民怨。

縣府水利處遂規劃舊經國路從縣議會起往西到公園尾端迴轉道口的路段，以活動場地承租的方式，招標委外，統一規範管理。

水利處城鄉發展科表示，標案已於2月底順利決標，並與得標廠商完成簽約，契約到6月30日，之後每半年一標；此次得標廠商繳交1萬5千元保證金，並付縣府每月租金2萬3625元。

城鄉發展科說，每個攤位面積為9平方公尺，由得標廠商規劃攤位數，目前有15個攤，提供飲料、餐點等，已開始營運，主要在週六、日及國定假日。另，得標廠商需負責承租場地的環境清潔，把垃圾集中，請公所清運，並協助公園公廁的整潔維護。

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