官田5里3/26上午10點起停水23小時 影響8萬餘戶

2019-03-19 17:36

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司為穩定台南官田區及麻豆區供水需求，辦理「台一線官田北橋至東庄送水管汰換工程（一）」，在官田區南64線進行1500公厘新舊管線銜接工程，3月26日上午10點到27日上午9點停水23小時，停水戶數為官田區5里、4821戶，水壓降低戶有7萬6941戶。

水公司第六區管理處指出，這次施工停水區域主要有官田區官田里、東西庄里、隆本里、隆田里、渡拔里等5里、4821戶；水壓降低涵蓋區域包括麻豆區、佳里區、七股區、北門區、將軍區、西港區、學甲區等共7萬6941戶。

水公司六區處說，考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發布颱風警報，則本次停水施工取消。除了停水區域及水壓降低區域之外，其餘地區正常供水，但在復水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，供水會有延遲情形。

施工單位提醒當地用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警，停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水，送水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。停水相關訊息可撥打免付費專線1910或上台水網站查詢。

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