三峽防災演練 「可樂」打哈欠坐鎮撫慰區

2019-03-19 16:57

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區公所今天在安溪國中舉辦救災演練，超過200人模擬發生規模6.9級強烈地震災害，如何災民疏散、避難引導等演練，有趣的是，安溪國中校狗「可樂」一起參與，不時打哈欠、安靜坐下的可愛模樣撫慰大家緊張的情緒。

三峽區公所表示，防災疏散中，針對弱勢團體春暉啟能中心師生的疏散最為重要，演練前均透過中心老師教導，讓同學們能順利的疏散，另外，安溪國中師生的疏散演練以及三峽區公所在防災公園的安置災民演練，從疏散到收容所內災民的衣、食、住、行、醫療、衛生、心靈撫慰等過程，都透過標準流程坐實境的推演。

特別參加演練的「可樂」，平時在校就是擔任防災大使，這次坐鎮「心靈撫慰區」可愛的模樣，讓產生緊張焦躁不安情緒的民眾心情得以舒緩。

三峽區長陳文俊表示，有鑑於三峽區幅員廣大且人口眾多，相關防災準備更顯重要，透過實兵參與演練，整合相關部門的資源與資訊，提升各單位間動員救災、收容安置及橫向聯繫協調效率，快速完成防災公園開設及收容安置準備，讓民眾得到最好的安置，災損傷降到最低。

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