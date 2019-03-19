棄波音選空巴 星宇董事長張國煒解釋有4大原因

2019-03-19 15:43

〔記者陳宜加／台北報導〕預計明年初開航的星宇航空，今天下午與空中巴士（Airbus）在台北正式簽約，將購買17架A350 XWB機型，含5架A350-900與12架A350-1000，外界估計購機總金額約新台幣1800億元，也創下國籍航空與空中巴士史上單筆金額最大訂單。

關於選擇空巴的原因，星宇董事長張國煒表示，外界猜想均不成熟，事實上為性能、材料、省油、機隊養成4大原因。

張國煒去年參加英國法恩堡航空展，與空巴簽訂購機意向書，今天下午雙方在台北正式簽約。空巴商務長謝瑞爾（Christain Scherer）、勞斯萊斯大中華區資深副總裁費里斯頓（Paul Freestone）均出席。

張國煒表示，今天是星宇重要里程碑，從開始籌備、去年5月獲得籌設許可，迄今將近2年，團隊不眠不休，已引進A321 neo，如今與空巴簽約採購A350飛機。

外界好奇張國煒過去是「波音粉」，最後卻選擇空巴，張國煒表示，外界有種種說法，甚至有名嘴說是為了引擎不用給長榮修理的原因，均為不成熟講法，選擇飛機從以前到現在都秉持專業，其他同業也參考。

他解釋，選擇空巴A350，去年試飛並長期研究，性能上在空巴飛長程線的機型製造以來最成功的一次，過去他不愛空巴飛行速度慢，但A350巡航速度甚至比波音777更快，使用複合材料也更多，對於台灣高熱、多濕環境，在飛機維修上幫助很大，再加上飛機很輕、省油，因此選擇A350。

另一個原因，張國煒透露，星宇是全新航空公司，營運初期降低成本是很重要的事，選擇A321neo配合A350，在機師養成上節省不少資源，可以部署飛行員在2種機隊中、更快上線，也便於初期管理，有其原因，並非外界猜想的理由，而是具有科學根據與專業證明。

他說，星宇對國人承諾，不斷追求最新科技，並將最好飛機導入到國內，台灣絕對不輸任何一個先進國家，要把最好東西給國人，是星宇成立初衷，將繼續努力並堅持，今天也是台灣史上較大規模的一筆交易，後續將仔細規劃飛機內裝設備，會用最新穎的設備。

他也說，A350將有4艙等，包括頭等艙、商務艙、豪華經濟艙與經濟艙，A350-900預計提供306個座位數、A350-1000則有350個，是他評估認為最具效益的，太多太少都不好，太多有銷售壓力、太少不具經濟效益。

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