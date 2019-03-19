全聯推「高雄月」 強調輪流辦沒獨厚高雄

2019-03-19 11:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全聯福利中心即日起至4月11日推出「高雄月」，可望賣出2千噸高雄農產品。針對有立委質疑全聯是否獨厚高雄？全聯澄清今年起舉辦「一地一好物」活動，是輪流各縣市舉辦，絕非獨厚高雄。

全聯支持台灣農業，為推廣各地名物與農產，今年計畫以「一地一好物」的概念，深入各地，推廣在地農業大縣的優質物產。

全聯高雄物產展嚴選高雄在地好物，共推出包括路竹青花菜、路竹白花菜、旗山絲瓜、美濃水蓮、永安石斑魚切片、燕巢芭樂、大樹鳳梨、美濃橙蜜香、美濃木瓜、岡山蜂蜜吐司等10款商品。

全聯今天在高雄市舉辦促銷活動，高雄市國韓國瑜、高雄市農業局長吳芳銘、全聯執行長謝健南連袂出席，共同推薦高雄的優良物產。

韓國瑜表示，高雄生產的蔬果在品質、品種上向來具競爭力，近期獲得國內各大主要零售通路支持，市府也全力開拓農產外銷市場，外銷簽約國家遍及星馬、中國等地，簽約金額逾6億5千萬元，外銷訂單持續增加中。

全聯執行長謝健南表示，全聯去年賣出蔬菜、水果、魚肉等在地物產，共達10萬噸，其中光是蔬菜類就達5萬5500噸，此次嚴選高雄在地物產，預計將售出超過2千噸的生鮮蔬果，並於全台近千間門市販售。

針對立委日前質疑全聯，舉辦「高雄月」是否獨厚高雄？全聯解釋是輪流在各縣市舉辦，絕非獨厚高雄，過年前已辦過屏東水果禮盒促銷活動，接下來還會舉辦台南物產月、嘉義物產月，雲林或南投物產活動等。

高雄市農業局長吳芳銘說，除了家樂福、全聯陸續舉辦高雄物產展，為拓展高雄農產品通路，他親自上電視購物頻道賣旗山香蕉，33分鐘賣出12公噸香蕉，目前也正與一些電商接洽，增加行銷通路。

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