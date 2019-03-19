永達技術學院爭議 教育部：向法院聲請解散董事會

2019-03-19 11:03

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今早回應高教工會抨擊永達技術學院爭議，技職司專門委員柯今尉表示，教育部正依私立學校法向法院聲請解散學校董事會，以維護校產公共性及退休教職員權益。

柯今尉指出，永達技院學校法人違反「私立學校法第49條同意學校法人處分不動產之附帶條件」，及「借款前未報部核定即先予借款」等情事，教育部多次限期改善仍未能改善，且未整頓改善學校財務，影響學校法人及所設私立學校運作，教育部已完成徵詢私立學校諮詢會意見，正依私立學校法第25條規定，併同此次未給付超額年金部分，發文屏東地方法院聲請解散董事會，以維護校產公共性及退休教職員權益。

教育部強調，已多次函請學校依法負擔公保超額年金，公教人員保險法第20條第1項規定：「依第17條規定計得之每月可領養老年金給付中，屬於超過基本年金率計得之金額（簡稱超額年金），應由承保機關依本法審定後，通知負擔財務責任之最後服務機關學校按月支給被保險人。但私立學校之被保險人所領超額年金，由政府及學校各負擔百分之五十。」針對永達技院延遲發放退休教職員公保超額年金，該校目前每月需負擔約27萬元，至今已積欠2個月共約54萬元，教育部已於108年2月22日、108年2月26日函請學校依法發放，逾期亦應加給利息。

柯今尉指出，學校不應以教育部不同意借款作為延遲發放超額年金之理由，該校擬以借貸方式支付107學年度公保超額年金，因該校於103年8月6日停辦後，已無主要收入來源，考量學校償還能力等因素，避免負債日益增加，教育部故不同意其持續借款。依學校法人捐助章程第9條規定，董事會負有經費籌措及運用之職權，教育部也因此要求董事會依規定籌募資金捐贈學校，以填補財務缺口，並穩定學校財務收支。所以學校不應以教育部不同意借款為理由，延遲發放超額年金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/