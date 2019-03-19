自由車環台賽挑戰浪漫台3線站 鄉親大呼過癮

2019-03-19 10:21

［記者黃美珠／竹北報導］「2019國際自由車環台公路大賽」從（17）日開賽後，今天來到第3站-浪漫台3線站。來自30多國的200多名「勇咖」，今天早上8點過後就在高鐵新竹站集結檢錄，由客委會副主委范佐銘先頒發昨天第2站在桃園市的「個人總冠軍」與「衝刺王」獎項，另由新竹縣長楊文科頒發「登山王」與「亞洲總冠軍」獎。隨後范佐銘、楊文科等共同領騎2公里，9點36分過後才在竹北自強北路上的六家派出所前鳴槍出發，展開全長158.5公里、對浪漫台3線的挑戰。

200多名自由車好手競速和尾隨的補給車陣，一早喚醒了竹北的街頭，不少鄉親特別請假幾個小時，就為一睹這精彩賽事。

客委會表示，這場賽事從17日起將持續進行到21日爲止，全程分成5站環台1周！

其中「浪漫台3線站」是第2度增設，成功整合了新竹、苗栗、以及台中3縣市，全長158.5公里，今早從從新竹竹北啟程後，預計下午2點抵達台中市石岡旅客服務中心結束。

其中在新竹縣境的賽道有55.5公里長，槍響後選手們隨即沿著自強北路北上，到118號縣道轉右衝向新埔，然後一路沿118號縣道馳往關西，短暫進入市區，取道明德路後，正式騎上浪漫台3線南下，先後經橫山、竹東、北埔、寶山、峨眉湖等。

比賽車隊經過的新竹縣6個鄉鎮市，各自出動社區和國中小夾道相迎，給選手們加油打氣，也爭相展現各自的好客熱忱和地方特色，給來客瞧瞧什麼是客家獅、客家花布、以及當地的特色農產品等。

這場賽事由中華民國自由車協會主辦，是被國際自由車總會（UCI）評核為2.1級的頂級賽事，參賽車手皆為各國國家代表隊及職業車隊，全程都有媒體直播或轉播。

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