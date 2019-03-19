竹北興隆大橋頻見大貨車違規行駛 騎士怕怕

2019-03-19 09:06

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣民抱怨，竹北市往來竹科的通勤要道-頭前溪興隆大橋，雙向單線，路幅不大，近來卻常見水泥預拌車疾速行駛，對全日禁行20公噸以上大貨車的公告，視若無睹，機車騎士很怕與大車擦撞，險象環生。

縣府交通旅遊處表示，興隆大橋橋面全日禁行20公噸以上大貨車，速限50公里，將轉請警察局交通隊加強取締。警方表示，將不定期排勤務巡邏取締，一旦發現違反禁行路線，依道路交通管理處罰條例第60條2項2款，可處900元以上1800元以下罰鍰，超載部分另罰。

前竹北市民代表余政達表示，連結竹北與竹東的興隆大橋，是許多住在竹北的竹科人，上下班的主要通行道路，車流量大，卻常見水泥預拌車、砂石車、聯結車等大型貨車疾速呼嘯而過，時速恐達70公里。

余政達說，興隆大橋僅雙向兩線道約20公尺寬，路幅不大；雖然規劃汽、機車專用道，但違規行駛的大貨車車體龐大，總讓騎士很有壓迫感，不僅威脅騎士的行車安全，尖峰時段也容易造成交通壅塞，警方不定時取締嚇阻有限，建議在橋上裝置測速照相桿舉發。

交旅處表示，興隆大橋禁行大貨車的替代道路為公道五路接台68線，或是117號縣道接台68線。同樣是橋面禁行20公噸以上大貨車的，還有連接竹東與芎林的舊中正大橋（竹48線），替代道路為115號縣道。

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