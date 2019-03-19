西半部高溫上看30度 週五起降溫變天

2019-03-19 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今日水氣減少，各地多以多雲到晴天氣為主，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨；溫度方面，白天高溫和昨天類似，北部及東半部約25到27度，中南部則可以來到28至30度，不過早晚仍有涼意，各地低溫約17至21度，中南部日夜溫差較大。

今日空氣品質部分，環境風場轉為東北風至東風，西半部可能受到境外污染影響，沿海地區細懸浮微粒濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中南部位在下風處，污染持續累積，並受光化反應作用，易生成臭氧使濃度偏高，中部空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級；金門受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

週三、週四（20日、21日）天氣將明顯回暖，白天各地高溫普遍都在27到30度，西半部甚至有機會超過30度，很有夏天的感覺，這兩天各地也大多為晴到多雲，只有午後山區有局部短暫陣雨。週五（22日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為有短暫陣雨的天氣，北台灣氣溫將明顯下降，高溫剩20度左右，和週四相比有近10度的落差，其他地方也有3到6度左右的降幅；提醒北臺灣的朋友，留意這兩天天氣明顯的變化。

週六（23日）受東北季風影響，北部及東北部整天偏涼冷，其他地方早晚也將轉涼，水氣偏多情況下，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 26 19 ~ 28 21 ~ 28 20 ~ 26

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