駝背嬤摔倒撞到背……竟然不駝了 醫師：無法用醫學解釋

2019-03-18 18:48

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣東石鄉龍港村的84歲阿嬤謝何綢，因長期剖蚵加上年紀已大，已有5、6年嚴重駝背無法站直，今年過年前，阿嬤早上走路時不慎撞到柱子，整個往後倒下摔到背，就醫檢查並未有嚴重受傷，但沒想到這一摔，困擾阿嬤多年的駝背竟然就好了，現在可站立挺直背走路，附近鄰居看到都直說「真的是奇蹟出現！」

為阿嬤看診的嘉義長庚醫院骨科主治醫師郭亮增說，阿嬤摔倒撞到背之後卻可站直，「不能用一般醫學學理解釋」，當時沒有發現外傷，但老人家因高齡有骨質疏鬆問題，也不能因為可站直就認為已經復原，已建議阿嬤要定期回診追蹤。

謝何綢阿嬤說，她長期駝背好幾年，幾乎是彎到只剩半個人高，走路很辛苦，常會頸部酸痛，而且晚上睡覺時躺著會壓迫到突起的背部，相當難熬；今年過年前，阿嬤早上3點多起床，卻撞上家前的柱子，整個人往後摔倒，幸好頭部有戴帽子沒受傷，背部則重重摔了一下；阿嬤說，後來去國術館先看一下，再到嘉義長庚醫院急診就醫，醫生檢查後表示沒有受什麼傷，她才放心回家。

沒想到這一摔，原本嚴重的駝背竟然就康復，現在可以挺直背走路，脖子也不再容易酸痛；附近柑仔店王姓老闆娘說，之前看到阿嬤都是彎腰駝背，最近卻看到她挺直身子走路，瞭解原因後竟然才知道是「摔到好」，附近居民都覺得很神奇。

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