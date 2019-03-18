苗栗縣新興國小三年級學童到台中大秀國小作客 體驗親山近海樂遊屯

2019-03-18 21:32

〔記者歐素美／台中報導〕苗栗縣新興國小三年級學童，今天到訪清水區大秀國小，體驗台中市國小「親山近海樂遊屯」戶外教育課程，26名學童與大秀國小學童一起窯烤披薩，探訪清水鰲峰山運動公園，明天並將前往台中花博園區，繼續這趟充滿驚奇之旅。

26名苗栗縣新興國小三級學童，今天上午到清水區大秀國小，分享大秀國小一年來的課程，包括烏魚子義賣、上山種樹、下海淨灘，桑葚果醬製作、義賣、協助馬拉威獎助學金、花博小記者、冬至搓湯圓及藝術體驗等， 接著認識大秀國小的校園植物及魚類生態課程。

大秀國小學童並與新興國小學童一起製作窯燒披薩，新興國小學童第一次自製及窯烤披薩，十分興奮，笑說「自己做的，最好吃」。

下午一行人則轉往鰲峰山運動公園讓及高美濕地。大秀國小學童為遠來的小客人導覽及介紹。晚上，學童並要挑戰做菜，包括蔥爆豬肉、紅燒魚、炒高麗菜及番茄炒蛋，自己的晚餐自己煮，然後彩繪書籤，隔天再前往花博園區，繼續這趟驚奇之旅。

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