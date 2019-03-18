僑泰高中繁星53人錄取 10人上頂尖大學

2019-03-18 21:33

〔記者陳建志／台中報導〕大學繁星推薦今天放榜，僑泰高中共有53位同學錄取，包括通過醫學系第一階段篩選的何旻勳、賴威禎，共有31人考取國立大學，並有10人錄取台、清、政、成等頂尖大學，成績在中部學校名列前茅。

僑泰高中校長溫順德表示，繁星推薦今天放榜，其中何旻勳通過臺北醫學大學醫學系、賴威禎通過中國醫藥大學醫學系第一階段篩選，另外黃羿晴（臺大材料科學與工程系）、丁瑾筠（臺大戲劇系）、陳庸嘉（臺大昆蟲系）、簡羽晨（清大計量財務金融系）、黃煒恆（清大原子科學院學士班）、林心瑜（政大中文系）、姜茗忻（政大財務管理系）、梁祐禕（成大建築系）等人則都錄取頂尖大學，展現師生努力的成果。

其中錄取政大財務管理系的姜茗忻是阿美族的原住民，國中畢業時原錄取台中女中，但選擇直升就讀僑泰高中，高中期間排名都維持在前4%，此次學測4科原始成績考出55級分，順利進入第一志願的政大財務管理系。

另一位錄取清華大學計量財務金融學系的簡羽晨，3歲時就跟經商的父親到中國上海，並就讀當地一般學校，國中畢業後為了照顧生病的爺爺回到台灣，因從小都學簡體字，並學當地的歷史與公民，回台後一度面臨銜接、適應困難，但她在師長和同學協助下，花了一年的時間終於適應台灣的課程，並習慣閱讀正體字，此次4科考出57級分的高分，錄取清華大學計量財務金融學系，很高興未來可協助父親的事業。

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