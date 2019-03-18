勤美集團投資120億元 要打造草悟道地標

2019-03-18 16:53

〔記者張菁雅／台中報導〕勤美集團投資120億元，在台中市草悟道旁近4000坪土地推出複合式開發案，包括五星級酒店、藝術館、教堂及住宅，今日在勤美集團創辦人何明憲、董事長林廷芳及台中市長盧秀燕等人主持下，正式開工動土，預計2022年完工。林廷芳強調，勤美集團將塑造此處為生活圈，注入生活美學，而非只是建置商圈。

勤美集團以日本東京「Midtown」為師，推出「勤美之森」開發案，在全國大飯店旁邊近4000坪土地，將興建勤美洲際酒店、藝術館、教堂及2棟「全齡住宅」大樓，投資金額120億元，預計2022年完工。

何明憲指出，草悟道串聯科博館、市民廣場、國立美術館等景點，是台中市非常重要的歷史軸線，也是觀光客必遊景點，世界各大城市都有代表當地文化的地標，如巴黎的香榭大道、東京的表參道等，吸引全球觀光客前往朝聖，他的願景就是打造草悟道成為台中市的文化新地標。

林廷芳也說，生活就是一種美學，勤美集團希望激勵台灣人深層底蘊的文化，將塑造此處為生活圈，注入生活美學，而非只是建置商圈；他認為建設公司不是「土地的代工者」，而賦予土地生命力，透過建設讓周邊居民感受良好的居住環境。

盧秀燕則表示，勤美集團的規劃不只是投資公司的商業行為，已做到都市更新、都市轉型，建構城市美學，她代表市府感謝勤美集團在台中市的重大投資，也會支持工程進行。

盧秀燕也說，近日還有巨大機械投資50億元、車王電子投資25億元等眾多投資案，一連串好消息代表企業對台中的信心，市府將持續努力拚經濟，讓民眾好生活。

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