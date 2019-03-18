台鐵35年老車票首度改版 4/9起橫式改直式

2019-03-18 14:40

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵新一代票務系統將於4月9日開放預訂個人車票，已使用35年的台鐵車票也將改版，從橫式改為直式，起訖站、車號、座位等重要資訊也將放大。台鐵經過兩週系統測試後，今天起起在各大車站提供旅客體驗，並將說明各方意見彙整。

台鐵第四代票務系統於2月21日上線，並已開放10人以上團體訂票；預計4月9日起開放預訂乘車日4月23日後的個人訂票。新系統最大亮點為自動媒合分段空位已確保全程有座、優先指定靠窗座位、一次輸入3個行程搶票等。

配合新系統，「台鐵e訂通」APP也將改版，具備網頁功能並提供無紙化車票，乘客下載QR-code即可感應進出站，今年底前可望結合行動支付功能。台鐵今天也宣布，已使用35年的紙本車票將全新改版，提供更清楚的乘車資訊。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示表示，民國73年台鐵系統電腦化，第一代票務系統即採用現行紙本車票樣式，新版車票從橫式改為直式，起訖站、座位資訊等重要乘車資訊將放大字體顯示，讓乘客一目了然，最快4月9日起同步改版。

台鐵今天起於台北、台中、高雄、花蓮車站，開放乘客體驗新票務系統，且使用新系統訂購的車票即為新版樣式。彭坤炎並指出，未來乘客前往台鐵車站窗口取票，一律僅提供大張車票，即使購買區間車票，也不再提供現行小張車票。

台鐵指出，新系統導入智慧、雲端與資安技術，大幅優化使用者界面與體驗，並以「人本交通」為基礎，整合各種功能，乘客操作可望更省時、便利。台鐵經過兩週系統測試，蒐集各方意見，今天下午將公開說明綜整結果。

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