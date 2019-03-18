國中會考僅拿5B 蘭女正妹靠這招拚上台大

2019-03-18 14:23

［記者張議晨／宜蘭報導］大學繁星今天放榜，蘭陽女中林伊凡，當年進入蘭女成績僅5B，但高中3年苦讀，學測衝刺階段還與閨蜜天天「雲端」碰面，相互鼓勵，今如願錄取台灣大學日文學系，用實力證明勤能補拙，努力不懈仍可圓夢。

林伊凡坦言，她國中時並不是愛念書的孩子，國中畢業後以5B的成績考上蘭女，成績在同學之間不算亮眼，還屬於後段班，但高一上學期快結束時，受哥哥一句「可以試試看繁星管道上大學」啟發，讓她決定放手一搏。

她笑說，當時以為繁星都是資優生在拚，但有哥哥的鼓勵，她決定收心讀書，並為自己立下志願，將東吳日文放在第一志願。

高二起林伊凡成績突飛猛進，高二轉入社會組班級後繼續衝刺，班排衝上第二名，給自己帶來很大自信。

她回憶，念書過程很辛苦，每天在學校念到晚上9點，一個人讀書難免枯燥、乏味，但進入高三階段後，每天固定10點與2名閨蜜視訊，3人關上麥克風，在網路一起看書。

林伊凡笑說，每天晚上回家後，她至少念到12點才入睡，有時讀到很累、想放棄時，抬頭看到視訊鏡頭，就能看到閨蜜認真讀書，突然又會有精神繼續努力。

她說，3人中有2人透過繁星上大學，雖然有1人學測表現失常，曾在視訊途中3人面對鏡頭痛哭，但鼓勵過後重拾心情繼續努力，她也會繼續陪她衝刺。

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