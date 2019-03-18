大學繁星放榜 花蓮6校摘204星

2019-03-18 13:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學甄選入學委員會今天公布108年繁星推薦錄取榜單，花蓮區6所國私立高中共錄取204人，以花蓮高中、花蓮女中2校錄取91顆繁星成績最好，2校約有6成比例錄取國立大學。其中花蓮高中罹患「先天軟骨發育不全症」的王宣翰錄取台大政治學系政治理論組，他計畫上台大後再透過雙主修或轉系的方式，朝向最有興趣的法律系邁進！

今年大學繁星推薦榜單，花蓮區摘星人數最多的花蓮高中共錄取50人，其中國立大學錄取32人、國立錄取率有64％，2位錄取國立台灣大學，包括王宣翰錄取台大政治學系政治理論組、劉明翰錄取台大機械工程系；另有2人通過陽明、北醫醫學系的繁星入學第一階段，仍需第二階段的面試甄選才能確定是否錄取。

教務主任李運生說，現在學生都很有主見，不再配合學校接受媒體訪問。他說，先前學測發成績單時有受訪的王宣翰，興趣是就讀台大法律系，因法律系必須前1％，門檻較高，最後以全校前2％成績錄取政治系。不過王宣翰並沒放棄，計畫是先上台大再來轉系或雙主修法律系。

花蓮女中繁星錄取41人，國立大學錄取24人，國立錄取率58.54％，其中台灣大學3，包括普通班黃悅珊錄取職能治療學系、語文資優班阮泳玲錄取生物產業傳播暨發展學系、去年帶隊榮獲「徐有庠盃台灣青年學生物理辯論競賽」銅牌的戴可葳，順利錄取台大資工系；此外另有4人通過馬偕、北醫、中山醫、陽明醫等4校的繁星醫學系第一階段。

全國最偏遠的國立玉里高中今年8人報名大學繁星，5人上榜就有4人錄取國立大學，國立大學錄取率高達80％。校長江耀淇說，成績最好的劉宇揚錄取成大機械工程系，他的哥哥劉宇翔去年也是玉里高中畢業並且錄取成大，證明偏鄉學生努力也能上好大學。

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