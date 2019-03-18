台大牙醫系增額史上最多 建議招聯會檢視問題

2019-03-18 12:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學繁星推薦今放榜，台灣大學也同步公布相關數據，其中牙醫系原先招1人，卻因報考者難分軒輊，最後增額7人，台大教務處註冊組分析，與今年學測改採計最多4科有關，也與考生選擇有關，建議大學招聯會檢視，避免問題擴大。

台大教務處註冊組主任李宏森表示，今年台大繁星推薦的招生總名額是334名，最後招收到340人（不含外加），其中牙醫系增額7人、土木系缺額1人。

另，台大今年繁星中，有5所高中首次有學生錄取台大，分別是新竹縣立湖口高中、私立光華高中（台南）、私立均一高中（台東）、台中市立新社高中、國立曾文農工（台南），李宏森認為，這有助繁星精神「縮短城鄉差距」，希望偏鄉學生，甚至高職普通科學生能進台大。

但李宏森也發現問題，今年因大學招生首次採取學測最多採計4科，沒有過去5科滿級分的數據，變成4科最多60級分緣故，導致競爭激烈的學系衍生超額錄取，如牙醫系繁星只要1人，但報名14人，更有8人4科滿60級分，校排名也1％，在校學業成績如生物、化學、物理、英文、數學等也通通是前1％，無法分出勝負，只能增額7人。

李宏森指出，因繁星管道只能被動接受學生，牙醫系又被歸類在第3學群，無法像醫學系那樣有第2階段，因此當報考學生在各分發比序項目都達到最頂尖，就只能增額，如今也勢必影響牙醫系8月考試分發的名額，從原先20名降為13名，建議學測考試仍須考量鑑別度，而未來大學招聯會也要思考問題，如學測單科級分是否擴大、選考制度是否維持、以及熱門科系學群變動等。

另，李宏森指出，因取消5科制度，各科系採計學測的數目不同，也因此「最低錄取台大級分」的數字已沒意義，如今年昆蟲系雖學測檢定4科，但分發比序時完全不看學測成績，通通已學生在校學業成績表現來篩選，最後錄取3人。

但台大仍有統計繁星錄取生的在校排名成績，如校排名1％有223人最多，校排2％有47人、校排3％有21人等，但校排13％以下就完全沒有考生錄取；李宏森分析，去年校排最低錄取是19％，但校排數字仍須看各高中推薦人選以及學生選填志願影響。

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