結合數位學習平台補救教學 宜蘭縣將採一鍵整合

2019-03-17 23:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕國中、小學童若學業落後，需補救教學，但現行成績指標、校務學籍、補救題庫等未整合，「均一平台」表示，與宜蘭縣教育處合作，並首創自動化一鍵整合，省去教師每週耗時的備課時間，提供適當學習建議，好因材施教。

「均一平台教育基金會」董事長呂冠緯表示，教師若針對學習落後的國中、小學童開設補救教學，1班約6到12人，但須先從國教署的補救教學方案科技化評量系統下載資料，再各自連結其他學籍、行政資料等，並人工找尋題庫與教材，每週恐需耗時1天備課。

但呂冠緯認為，上述資料可自動化整合，如宜蘭縣已有的「教育雲」帳號系統（OPEN ID）內容整合，包含補救教學、學生與老師的班群關係等，而均一平台則免費提供題庫等教學資源，因此與宜蘭縣展開合作，將中央、地方、學校乃至民團的資料整合再一起，藉此幫助老師教學。

呂冠緯說，數據整合後，在目前宜蘭縣使用的均一平台上，老師一個按鍵，就能看到學生在教學指標中，哪些會、哪些不會，如可能是分數運算不會、三角形面積不會算等等，同時直接在旁建議適當的題庫或教材，可針對個別學生，進行不同進度、不同指標的差異化教學。

宜蘭縣教育處長王泓翔則指出，15日也和另個平台「學習吧」簽約，藉由積極整合績效顯著的數位學習平台，數學、英文、中文等學科的教學影片與練習題，化身「智慧助教」，送到縣內所有中、小學，讓其成為科技翻轉宜蘭教育的重要後盾。

教育部國教署組長武曉霞表示，樂見民間透過教育系統整合，協助補教教學，認為宜蘭縣因與均一有全面合作方案簽約，可達其目標，在屏東、苗栗等地方也有採用均一平台，其他如彰化縣則與「因材網」合作，國教署本身的平台，也會分析學生弱點並提供對應題庫讓老師參考，鼓勵各縣市依權責與需要，運用民間資源。

均一平台操作示範：

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