溪州、田中連聞兩天屍臭味 今晚抓到惹禍的基肥場

2019-03-17 23:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉、田中鎮這兩天飄散濃濃的「屍臭味」，兩鄉鎮民眾展開「全民追凶」，今晚在田中、溪州交界發現元凶是一間基肥場，由於實在太臭，近百位民眾連夜包圍基肥場，但業者說，他知道很臭，但他沒辦法，民眾大罵他沒良心，也痛駡縣府有關單位漠視，讓業者如此囂張。

這間基肥場位於中州路1149巷，日前已被環保局開罰2次，但罰款只有6000元，不痛不癢，業者在16日又載運大批含有死雞屍和血水、內臓的基肥進場，臭氣熏天，連4、5公里外的田中和溪州市區都被熏暴，民眾在網路罵翻天，今晚被揪出來，近百民眾包圍基肥場，警方也到現場，連警方都說「臭得受不了」，個個戴上口罩，也勸業者趕緊處理。

但該名業者說，他知道很臭，但他也沒辦法，大不了不要做。民眾要他今晚立即處理，他回說，有誰要這東西，如果有，我就立刻處理。這番話激得現場民眾差點暴拳相向，警方現場勸說，民眾才降火氣。

溪州鄉大庄村長陳元振說，這就是屍臭味，還夾雜化學味，聞半小時人就頭昏腦脹，業者長期製造空污，根本不甩政府，罰不怕。

縣議員黃盛祿說，業者已經被環保局罰2次，這次更利用假日載更臭的廢棄物進場，民眾的衣服晾在外面，根本無法穿，實在太臭了，鄉民不僅被惡臭熏到怕，也擔心裡面有

化學污染物，下雨造成農田污染。

環保局表示，他們已經依空污法開罰2次，並要求限期改善，但該場若沒有改善，他們將會同農業處了解其基肥的作業情況，再作後續處理。

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