未婚聯誼「愛情相館」 新北市府來作媒

2019-03-17 15:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市民政局今天在三峽區大板根舉辦「愛情來了」未婚聯誼，80位來自各行各業的單身男女，這次主打「專屬愛情照相館」進行一系列的闖關遊戲、分組談心及共進下午茶等活動。一名家住新莊的余媽媽說，去年開始關注坊間的聯誼活動，得知活動馬上就幫女兒報名參加。

民政局戶政科長顏耀明表示，未婚聯誼活動至今邁入第7年，開辦以來每次都引起熱烈回響，每次主題均不相同，至今已成功配對484對，這次活動特別設計以拍照方式呈現的「專屬愛情照相館」，拍攝一系列相戀、求婚、結婚、養兒育女到白頭偕老等背景照片，拍出專屬自己的愛情藍圖。

民政局還準備烤乳豬及豐盛的烤肉大餐，增加參加男女互動機會，從升火、備料到上桌享用，都必須共同合作也展現手藝。家住泰山的朱先生說，父母是參加我愛紅娘聯誼認識結婚，爸爸一知道聯誼活動，就大力說服來參加，希望可以跟他們一樣透過聯誼找到攜手的伴侶。

顏耀明說，參加此次未婚聯誼活動的男女，大多經過親友介紹報名參加，年齡大約在31至36歲，工作以公務員及科技業居多，恰巧大板根園內櫻花滿開，配對成功男女也相約活動結束後，一起賞櫻拍照留念。

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