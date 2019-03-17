伴娘被要求和2陌生伴郎同房！網狂勸放生：什麼鬼

2019-03-17 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕答應當好友的伴娘，原本說好結婚前一天住在新娘家，後來新娘卻通知，已訂好旅館的房間，安排2名伴娘和完全不認識的2名伴郎同住一間4人房，伴娘聽見傻眼，困惑「該怎麼處理好呢？」

其中一名伴娘到PTT透露，在研究所時感情很要好的同學即將步入禮堂，原PO為好友感到相當開心，答應在婚禮當天擔任伴娘，前2、3個月，新娘向伴娘說，「伴娘只提供禮服，妝髪必須自備」，原PO和另一名伴娘體貼新娘，不想為難她，決定自己的化妝儘量自己來。

原本雙方已經說好婚禮前一天一起睡在新娘家，但到了婚禮前1、2個月，新娘卻突然向原PO說，她的媽媽已經訂好一間4人的房間，安排2名伴娘及2名伴郎同住，姑且不論男女同住一間的問題，2名伴娘對2名伴郎還完全不認識，「表示說，伴娘必須跟兩個陌生男子一起睡四人房」，原PO聽到好傻眼，困惑「要繼續當伴娘，還是乾脆放生新娘呢？」

大多網友認為，「自備妝髮沒問題，跟陌生男子同住太誇張」、「妝髮自理還行，伴娘絕對要比新娘樸素。但和陌生男生住宿很不ok，我絕對不會讓我好姐妹跟陌生男獨處，更何況是住宿」；網友紛紛留言，「為什麼不訂兩間呢」、「省那幾千塊到底是...不懂」、「感情很好怎麼會這樣對待朋友」、「新娘自己不會訂一間給伴娘？真的是朋友？」「所以根本感情沒很好吧！一間房的錢都比不過」。

網友就勸，「放生啊，什麼鬼啊」、「反正結婚之後也沒什麼時間來往了吧」、「新娘三寶，馬的自己結婚還要爸媽決定這事，放生就好」、「拒絕！對方完全只想省錢的不為好心來幫忙的朋友考慮，其實也不把你們當真正朋友吧，就工具人」。

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