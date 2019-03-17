環頸雉知本溼地「春吶」 保育團體籲保留棲地

2019-03-17 10:49

［記者張存薇／台東報導］台東縣知本濕地是國際鳥盟認證的重要野鳥棲地，台東縣野鳥學會、荒野保護協會台東分會今天起啟動志工生態調查訓練，其中被列入二級保育、台灣特有亞種環頸雉剛好進入繁殖期，在知本濕地的族群數量相當多，更是調查重點，由於面臨大面積的光電開發案，保育團體呼籲，應該加以保護這片鳥類天堂。

清晨進入知本溼地，環頸雉求偶「嘎、嘎」聲此起彼落，也可見到羽色鮮艷的公鳥大方展翅，保育團體16日調查，在4小時目擊、聽到環頸雉紀錄達32隻，台東野鳥學會理事蘇俊榮說明，去年4月底曾分6條路線在知本溼地調查，2小時內調查到81隻，知本濕地開闊的草生地，非常適合環頸雉棲息。

他進一步說，根據長期觀察紀錄、知本濕地有超過185種鳥類，但面臨最大的危機就是棲地喪失及破碎化，如果大面積開發將威脅野生動物生存。

台東大學生命科學系教授彭仁君則說，目前環頸雉還在求偶期，去年4、5月調查知本濕地環頸雉鳥巢狀況，推估一半的光電開發面積、130公頃內將有近千隻環境至誕生，對台灣來說，知本濕地的確是環頸雉重要繁殖棲地。

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