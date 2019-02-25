環頸雉繁殖期前進知本濕地做紀錄 荒野台東分會徵志工

2019-02-25 12:34

［記者王秀亭／台東報導］每年3、4月進入保育類「環頸雉」繁殖期，台東知本濕地為其棲地之一，荒野保護協會台東分會憂心台東縣政府在此處設置太陽能光電廠若成真，棲地恐遭破壞，因而號召志工一起用文字、照片、影片，甚至是繪畫、漫畫等各種形式，記錄知本濕地內的環頸雉生態。

環頸雉雖常見於花東地區野地、田間，卻是在農委會特有生物保育中心鳥類紅皮書中，列為現況「極危」的鳥種。

荒野台東分會議題組組長蘇雅婷表示，去年4月，台東大學生命科學系老師彭仁君選定知本濕地，進行環頸雉繁殖期的巢位調查，結果記錄到約80隻環頸雉成鳥，推斷這片野地可能棲息著數百隻環頸雉，多數民眾還不知知本濕地豐富的生態，政府就已計畫開發161公頃的太陽能光電。

蘇雅婷說，開發案若成真，環頸雉棲地恐被破壞，因而選在繁殖期，號召各地民眾到知本濕地做大自然的見證。

荒野台東分會開放熟悉知本濕地的志工，及想做記錄卻對濕地陌生的志工前來，觀察記錄的日期為3月2日至4月28日上午7至10時、下午3至6時，並選擇想用文字、照片、影片、繪畫、漫畫或錄音等各種形式的紀錄，有意者可上網報名，或聯絡0928-540840蘇小姐。

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