明後天鋒面影響 彭啟明：週三後全台天氣恢復穩定

2019-03-17 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕今日東半部和北部地區有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣。氣象專家彭啟明昨（16）日表示，明後天北部、東北部將受鋒面影響出現短暫雨，週三後天氣恢復穩定。

彭啟明表示，今（17）日台灣附近轉偏東風，西半部天氣更好可見陽光，但要留意早晚可能出現局部霧，全天氣溫17-29度，日夜溫差大。北部、東北部是多雲時晴的天氣，氣溫16-25度。而花東地區有點降雨機會，氣溫17-24度，早晚感受有點濕涼。

彭啟明指出，北部、東北部在週一晚間到週二，受到微弱鋒面影響，將轉為有短暫雨的天氣，不過氣溫下降不明顯，至於中南部與花東則影響不大。週二之後全台各地天氣回復穩定，高低溫都在20度上下，沒有特別寒冷的天氣。

此外，下週五可能會有一波較強的鋒面南下，全台各地都轉有雨，氣溫也會下降，但還有一段時間因此仍需觀察。至於關島南方海面的熱帶性低氣壓，未來會持續向菲律賓南部西行，也不排除有發展為颱風機會，但對台灣是沒有影響的。

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