南投白宮「賣卵」停車 溪頭妖怪村創意你懂？

2019-03-17 08:18

〔記者謝介裕／南投報導〕若說「賣卵」代表出賣卵子，哪麼「賣卵」停車是何意？南投稅務出張所大門口如此斗大的標語，格外引人目光，原來是店家籲請大家車子不要亂停，不但讓人看到溪頭妖怪村經營團隊的創意，也為歷史建築資產活化跨出成功的第一步﹗

日治時期全台總共有6座稅務出張所，惟宜蘭、桃園、嘉義、屏東及澎湖等5處出張所均已拆除，2樓建築的南投稅務出張所係碩果僅存，建於1936年，迄今已有83年歷史，台灣光復後，曾提供稅捐稽徵處、南投市公所、南投分局等單位辦公使用，更顯現其獨特價值，而於2009年獲縣府公告登錄為歷史建築。

不過，閒置10多年以來，惹來「蚊子館」污名後，縣府遂於2012年斥資約2700萬元經費進行整修，因白色外觀十分典雅，而有「南投白宮」之美譽，並於今年2月1日起由取得委外經營權的溪頭妖怪村進駐展開營運。

溪頭妖怪村總經理林志穎說，出張所位於南投市中心，周邊有傳統市場、銀行、商業大樓及住宅區，停車位可說是一位難求，一旦有人違規停車，便可能影響左鄰右舍及出張所進出的動線，包括出張所所長林修弘在內團隊成員，經過一番腦力激盪後，才設計出「賣卵」停車的告示牌，看過的人莫不會心一笑，同時也達到勸導、維護交通秩序的目的。

除此，經營團隊還推出一連串名為「蘿西家族」貓造型的文創商品，並將一樓規劃為輕食餐廳、文創及文物展示區，二樓則有咖啡聽及大木馬等兒童遊樂設施，提供一個結合遊戲、藝術與慢活多元的藝術園區，值得民眾一遊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/