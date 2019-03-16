單親媽昏迷2孩子沒人顧 行善團蓋屋助三代團圓

2019-03-16 16:43

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣溪州鄉35歲邱姓女子，平時靠零工微薄收入照顧2名國高中子女，未料日前發生意外造成腦出血，右側肢體癱瘓，至今仍意識不清，一對子女只能委由阿嬤照顧，但阿嬤家屋破常漏水，起居堪憂，北斗警察志工中隊長黃旗旺得知，利用這個假日帶領多名鐵工師傅，幫邱女老家搭建鐵皮屋，讓邱女一家4口能有遮風避雨的家。

北斗分局表示，日前接獲成功派出所副所長鄭信德通報轄區急難救助個案，一名66歲邱姓低收入戶，過年後接到女兒半身癱瘓、昏迷不醒，一對就讀國、高中孫子女無人照顧的消息，評估女兒術後需龐大的療養中心費用，無力承擔，因此希望接回女兒與孫子女回娘家就近照顧，但老家殘破常漏水也不敷空間使用，感到困擾不已。

黃旗旺說，接獲消息前往堪測，可在邱女娘家前空地搭建25坪，2房1廳空間，並增添無障礙廁所，所需經費約20萬元，已聯絡彰化縣慈化慈善會、玉天慈善會、信德慈善會、夀安慈善會、衡山基金會彰化行善團、北斗警察志工中隊等共同募款集資承建。

邱阿嬤說，老屋屋齡超過50年，刮風下雨就會淹水，也無錢修繕，現在又面臨女兒龐大醫療費，決定近日就把她們接回娘家照顧，衷心感謝警察與善心人士們幫忙搭屋。

北斗分局分局長洪文宏表示，邱阿嬤一家陷入困境，急需社會愛心援助，感謝黃旗旺率先伸援，先幫阿家解決棲身之所問題，若有社會愛心人士捐贈愛心物資，可送管區成功派出所代轉。

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