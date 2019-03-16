龍眼、荔枝不開花 台中果農損失慘重

2019-03-16 16:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕暖冬效應加上乾旱無雨，台中市龍眼、荔枝開花率偏低，果農向市議員張玉嬿陳情指出，不開花率高達8成，糯米荔枝接近槓龜，損失慘重、叫苦連天，張玉嬿今（16）日要求除災害現金救助外，市府也能動用農發基金給予資材補助。

市府農業局表示，經與農委會相關單位勘查，確認損害率已達救助標準，並陳報太平、霧峰、東勢及和平等災害情形，中央近日將公告台中為荔枝、龍眼農業天然災害現金救助地區。農業局也將啟動農業災害復建補助作業，每公頃最高補助1萬元（清園藥劑每公頃6000元，有機質肥料每公頃4000元）。

果農陳仁桂說，往年龍眼、荔枝在農曆年後就會開花，今年因長期沒有降雨加上暖冬，無雨無低溫，遲遲無法分化開花，只見稀疏開花點綴，新芽直接「吐紅」長出新枝葉，推估8成黑葉荔枝不開花，之後也無法授粉、結果。

他又說，占太平荔枝2成的糯米荔枝更慘，開花率甚至接近槓龜，龍眼目前也是9成不開花，如果清明節再不下大雨，也將影響龍眼蜜收成，1年的心血都白費沒有收成，損失慘重，希望市府能協助果農渡過難關。

張玉嬿表示，陸續接獲果農陳情，經瞭解荔枝、龍眼生長時序大亂，跳過開花季節，直接發出春芽，不開花當然無法結果，產業絕對備受衝擊，經連繫農業局主動會同台中農改場等單位勘查，初估損害程度判定均30%以上，已達辦理天然災害現金救助標準。

張玉嬿強調，全市荔枝種植面積1894公頃、太平616公頃，龍眼2208公頃、太平884公頃，太平區果農生計首當其衝，建議除了農委會天然災害現金救助外，市府也能動用農業發展基金補助農民資材、肥料等補償，早日協助果農復耕。

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