基隆青年創業或中小企業轉型補助開始申請 3/31截止

2019-03-16 16:25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕年輕人要創業或是中小促業想研發轉型，往往面臨資金不足望而卻步？基隆市政府為扶植產業升級並鼓勵青年創業、研發，活絡發展潛力與創業環境，提供地方型SBIR及青年創業孵育獎勵補助，今年放寬條件只要公司或工廠擇一設在基隆即可，即日起至3月31日申請。

基隆市政府日前舉辦2場次說明會，與有意創業民眾座談，說明補助計畫申請的方式與流程出。

產業發展處指出，只要稅籍登記在基隆市的公司、工廠、及商號就符合申請對象資格，今年特別放寬公司或工廠擇一設在基隆市即可申請。

為鼓勵廠商創新研發，開發新產品或新服務，提升產業競爭力，地方型SBIR計畫個案補助上限為100萬元；另一個是青年創業孵育獎勵補助計畫，是補助年輕人創業獎勵金，個案最高補助上限20萬元，以文化創意、時尚產業、智慧科技應用及地方特色服務為主，即日起至3月31日申請。

此外，民眾創業往往需要資金包括準備金、開辦費、周轉金等，基隆市政府與財團法人中小企業信用保證基金合作，設立「基隆市中小企業圓夢貸款相對信用保證基金」，讓創業初期或準備轉型的民眾，能夠在資金無虞的情況下勇敢追夢。

有意創業或轉型的民眾，可到基隆市政府全球資訊網查詢相關補助事項。＃

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