勸募球鞋送偏鄉 竹縣161名學童揪感心

2019-03-16 14:12

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣身心障礙服務使用者協進會今天中午以每人3000元的額度，勸募161雙球鞋送給尖石、五峰以及橫山鄉的4所國小學童，綠黨新竹縣議員余筱菁、市議員劉崇顯、竹北市民代表陳冠宇也掏腰包共襄盛舉，希望拋磚引玉號召更多人送愛給偏鄉學童。

發起募款活動的是該協進會理事長楊智猛，他說會勸募球鞋，主要是之前跟這些偏鄉的學校校長聯繫時獲悉，這些孩子的父母、或主要照顧的親長因為工作等因素疏於注意，很多孩童的鞋子走已不堪使用，所以才會發動這樣的勸募，今天中午就會送交到橫山鄉的沙坑國小、五峰鄉的五峰和桃山國小、尖石鄉的嘉興國小這4所學校包含幼兒園的學童們，可望將有161名孩子受惠。

陳冠宇出身清寒家庭，他說台灣綠黨過去常在社會運動等倡議場合現身發聲，但是區域發展失衡的現況，也希望藉由公職角色的角色、行慈善義舉，擴大政治工作的影響。

「未來在孩童、弱勢、身障等議題，該黨也會盡全力協助發聲」陳冠宇這樣說。

今天中午的捐贈儀式，竹北市長何淦銘、縣議員鄭美琴、杜文中，以及竹北市代朱健銘也都到場表示關心。

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