台灣「精微寫實」特展 呈現奇美藝術獎30年成果

2019-03-16 13:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館推出全新的台灣精微寫實藝術大展，呈現以西方「照相寫實」或「超寫實」技法，所延伸的一種創作思維，繪畫、雕塑等，多達102件，作者還包含奇美藝術獎的得主，今天熱鬧開幕。

為了呈現奇美藝術獎30年成果，博物館特地邀請台灣美術史學者蕭瓊瑞擔任策展人，以「奇麗之美」為主題，舉辦這場精微寫實的藝術特展。

館方表示，所謂的精微寫實，為創作者以不見筆觸、不著痕跡的精密細緻手法，讓人一看就能掌握作品物件的細節與觸感，是最容易取得直觀認同與親切接納的類型。

奇麗之美特展集結了奇美藝術獎得主作品、4大公立美術館及私人單位借件等，總計102件作品、55位老中青藝術家參展，包括繪畫41位、雕塑14位，其中奇美藝術獎得主達34位。

這次選取的作品年代範疇，除了奇美藝術獎涵蓋的部分，也有在此之前的精微寫實代表之作，雕刻以黃土水為先驅，繪畫以1960年代中期李梅樹的人物畫為先導，完整呈現台灣精微寫實藝術的百年發展樣貌。

展覽分為人、物、景、夢等4大子題，雕塑題材多以人體為主，包含黃土水、蒲添生等，溫情流露的古典寫實作品；也有新一代藝術家以超寫實手法模擬生活實物，如車庫鐵門、消防栓箱、皮鞋等，引起觀眾疑惑並帶來趣味。

繪畫則規劃了「從人出發」、「淨悟．靜物」、「風景．心境」與「夢境．奇觀」等子題，引人入勝，館方強調值得推薦。

館方以從人出發為例，能看見台灣最早以精微寫實手法描繪人物的李梅樹作品，照相寫實風格勾勒出中產階層女性家居生活的情態；展場也借來李梅樹當時參考的實際相片，方便民眾直接對照。

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