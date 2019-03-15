自由車環台賽台北站週日登場 這些路段交管、公車改道

2019-03-15 22:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2019行銷臺灣─國際自由車環臺公路大賽」17日（星期日）上午8時至12時 ，在台北市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路等路段舉行，屆時將有來自全球30個國家、24個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約200人參賽。台北市警察局將實施交通管制，禁止車輛通行。

台北市警局說，管制路段及時間如下：

•市府路（松高路至松壽路段）：16日11時至24時管制東側4線車道，西側實施調撥；17日0時至下午5時管制雙向全線車道。

•信義1號道路：17日8時至中午12時管制全線車道。

•仁愛路全線：17日7時至12時管制「中央快車道及公車專用道」，8時至12時管制仁愛路（中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路）南側慢車道，其餘南、北側慢車道仍開放通行。

•松高路（市府路至逸仙路段）：17日8時至12時管制該路段南側4線車道，北側1線車道仍開放東往西通行。

•逸仙路（松高路至仁愛路）：17日8時至12時管制全線車道。

•逸仙路：17日8時至12時管制松高路至仁愛路段雙向全線車道，忠孝東路至松高路段北往南全線車道。

•松壽路（1號道路至市府路段）：17日8時至12時管制北側4線車道，南側1線車道仍開放西往東通行。

警方提醒，活動管制期間，民眾可考量提前改道行駛，警方建議規劃改道動線如下：

1、「仁愛路東往西車流」請改道南、北側慢車道或忠孝東路。

2、「穿越仁愛路之南北向車流」請改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道。

3、「市府路南、北向車流」請改道行駛松智路。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內公車候車處暫停服務，公車改道路線可上台北市公共運輸處網站查詢。

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