柯P首登日本知名男性時尚雜誌 和周杰倫、館長並列

2019-03-15 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名男性時尚雜誌《POPEYE》4月號的台灣特輯中，出現台北市長柯文哲、歌手周杰倫與網紅館長並列的身影，引起網友熱議，其中有人諷刺：「為什麼是出現在時尚雜誌呢？日本人不知道現在台灣最紅的已經是韓國瑜了。」

在台灣特輯中，內容除了提到台灣水果、夜市、景點等介紹外，還包括柯文哲、周杰倫、館長的個人簡介與照片，其中柯文哲部分，介紹他原先是外科醫生，在2014年就任台北市長，稱號是「柯P」，並和饒舌歌手春艷合唱單曲「Do Things Right」，受到年輕世代的關注。

對此，不少網友笑道「怪怪的紅到日本去了」、「風格時尚的阿伯」、「柯時尚的點在哪」、「一定是日本共產黨出資的雜誌」、「我以為有韓導」、「韓那個禿頭出現在時尚雜誌還得了」。

據了解，《POPEYE》自1976年推出，至今已超過40年歷史，被譽為日本潮流雜誌教科書。

另外，據《蘋果日報》報導，北市府發言人劉奕霆表示，裡頭的內容是針對柯文哲進行簡單介紹，本人並無接受雜誌專訪。

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