韓國瑜政績？去年8月評選出爐 高雄首件公辦都更案今簽約

2019-03-15 17:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜市府又收割了！陳菊任內推動的高雄首件公辦都更案，今天正式簽約，地點位於捷運鳳山國中站旁的原高雄縣稅務新村，國城建設將興建6棟15層高的捷運通勤宅，主攻年輕首購族，預計2024年完工。

高市府去年推動「高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都市更新」案，基地面積2300坪，去年4月底公告招商， 8月底評選結果，由國城建設取得最優申請人資格。

高雄市副市長李四川與國城建設董事長蔡麗環，今天正式簽約，但有些媒體又造神為是韓國瑜政績，出現「韓國瑜蓋捷運青年宅」等字眼。

該處土地原為高雄縣稅務新村，緊鄰捷運鳳山國中站2號出口，市有地佔61%，國有39%，未來都更完成後，得標人國城建設可獲配61%的房地，地主（高市府及國產署）可分回39％的房地。

李四川指示工務建管單位，加速核發建照等流程，讓這起高雄首件公辦都更案能提早完工。國城建設預計興建6棟15層樓高的住宅，總戶數546戶，以2至3房為主力，預計2021年動工，2024年完工。

高雄市財政局估計，全案更新後，估計可創造不動產價值31.5億元，公有地主共可分配回權利價值12.3億元的房地，其中市府分配到7.5億元，未來處分的收益，將可挹注市庫。

財政局長李樑堅表示，將持續推動公有財產的活化利用，後續有「多功能經貿園區特貿三都市更新案」、「輕軌捷運C6周邊地區設定地上權案」、「旗津渡假旅館開發案」、「成功路漢神商圈商業區設定地上權案」。

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