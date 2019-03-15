出席紀守常神父百歲冥誕彌撒 陳建仁歡迎外籍神職人員歸化台灣

2019-03-15 16:32

［記者黃明堂／台東報導］台東市馬蘭天主堂今天舉辦已故瑞士籍神父紀守常百歲冥誕追思彌撒，副總統出席，並代表政府感謝神職人員對台灣的奉獻，歡迎外籍神識人員歸化台灣國民。

1919年3月15日出生於瑞士天主教家庭的紀守常，在1954到台灣宣教，1970年車禍身故，馬蘭天主堂是他最初也是最終服務的天主堂，今天逢百歲冥誕，也在馬蘭辦彌撒，由花蓮主教黃兆明主持，陳建仁受邀出席。

紀守常在台東期間，經常到蘭嶼宣教，不僅改善小孩教育，也協助婦女職業訓練，讓貧困者能就業、生病者就醫，部分達悟人感念在心，稱紀守常為「達悟之父」、「蘭嶼之父」。

陳建仁說，「蘭嶼之父」紀守常神父不僅高大英俊，還有慈悲心，活潑誠懇，又具有義感，常將自己完全融入達悟人的生活，適應當地生活，參與傳統的祭禮，尊重當地文化，和當完全沒有距離感，讓天主教義和達悟文化融合一起。

陳建仁說，許多外國籍神父和修女，很年輕就到台灣，當時台灣物資缺乏，他們就像天主從天而降一般，有人奉獻超過40年，把寶貴生命奉獻給台灣這塊土地，「我們實在是很感動」，所以要張開雙臂歡迎他們，政府已修改國籍法，讓這些外籍神職人員不用放棄本國國籍，就可以歸化為台灣國民，歡迎有意願宗教界前輩能成為真正的台灣人。

除了今天追思彌撒外，16日還有紀念影像特展、園遊會、音樂會和募款餐會；17日則有紀念塑像揭幕活動。

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