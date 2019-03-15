縮時影片曝光！新北拆永興漁港設施 低度利用護生態

2019-03-15 16:11

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市海岸線長約145公里，共有28座漁港，隨著環境變遷，新北市政府執行前瞻建設「全國水環境改善計畫」-老梅、中角及永興漁港移除工程，將低度利用漁港設施，拆除以護生態、拚觀光，並祭出永興漁港拆除工程縮時影片，讓民眾瞭解恢復海岸原貌過程。

永興漁港位於跳石海岸中段，除了是重要觀光遊憩據點，對於海岸生態環境及景觀遊憩皆有正面效益。新北市漁業及漁港事業管理處指出，此次將漁港既有設施拆除，為全國水環境改善指標案例。

農業局長李玟表示，將老梅、中角及永興漁港等低度利用漁港設施拆除為全國首例，同時希望藉由永興漁港移除工程縮時攝影產生共鳴，讓大家共同為漁港、為生態付一份心力。

據了解，永興漁港移除工程施作歷經1年，有別於一般陸上構造物拆除工程，需以數值模擬方式評估海岸粒徑、坡度等對於拆除前後的波、流及海岸地形安定性。另外，還需蒐集計畫區核一、核二電廠歷年生態調查資料，確定漁港附近無特殊生態且無特別以漁港設施棲息之生物等。

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