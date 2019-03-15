取消國道差別費率上限退案 交通部擬改3天以上連假才實施

2019-03-15 10:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部原定去年底要推取消國道差別費率上限，不再限制費率上限值不得超過標準費率2倍，讓交通部高速公路局在週末假日、連續假期或有特殊情況時，可使用差別費率進行交通疏導，達到以價制量及分流效果。不過該案在新任交通部長林佳龍上任後，確定已再退回交通部高速公路局研議，交通部表示，考量外界觀感及該措施必要性，希望限縮到3天以上連續假期，才能推逾2倍差別費率方案，目前已請高公局重新修正後再報交通部。

交通部曾於103年試辦國道5號週末假日差別費率，透過尖峰時段加價50%，離峰時段打5折，期盼達到以價制量、移峰填谷效果；但以最遠路程南港－蘇澳來看，通行費最多僅增加32元，民眾並不買單，無法達到預期效果，最終以失敗告終。

交通部表示，實施差別費率具有將尖峰時段、路段交通量，轉移至離峰時段、路段或其他交通工具效果，降低尖峰時段路段交通需求，減輕道路壅塞功能；但以兩倍標準費率為差別費率上限，無法達到差別費率疏導交通效果，刪除現行2倍上限規定，可讓未來實施差別費率更具彈性。

取消差別費率2倍上限的法規修正案，目前高公局還在研擬當中，交通部表示，實施差別費率有其必要性，許多學者也都認為這是未來必須要實施的措施，但考量高價收費民眾感受可能不好，所以才退回高公局請他們重新檢討，要限縮在3天以上連續假期才能實施。交通部說，連續假期尖峰時段、路段國道交通量都超過道路容量，實施差別費率相信較能被民眾接受；但實務上要如何操作，後續還需詳細研究，以國5為例，若訂出尖峰收5倍通行費，但國5可說是宜蘭民眾從台北返家必經道路，那宜蘭縣民是否要排除等，真的要實施，還有很多技術面跟執行面要討論。

交通部長林佳龍今年1月14日上任後，施政就以接地氣、回應民意為主軸，許多交通部及所屬事業單位原要推的政策，林佳龍都有不同看法並要求改善。針對前任部長賀陳旦上任後，曾取消、調整國道夜間免收費時段引爭議，林佳龍上任隔天就在臉書紛絲團宣布春節夜間均免收費，且今年各連假皆以此原則推動；原本今年3月要調漲國內包裹、快捷資費，林佳龍也要求緩漲；高鐵公司原要停止補助桃園、苗栗、台南3站快捷公車補助，林佳龍要求高鐵公司重新評估後，高鐵願意從善如流，持續努力維運這3路快捷公車；第一、二期老舊柴油車取消每日國道20公里修正法規，林佳龍認為應以補助鼓勵懲罰要求撤案等。

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